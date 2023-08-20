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Ямаль вышел в стартовом составе «Барселоны» в 16 лет и установил рекорд ла лиги

Руслан Минаев
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Ламин Ямаль.
Фото AFP

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль дебютировал в стартовом составе в матче с «Кадисом» во 2-м туре ла лиги.

Таким образом, форвард в возрасте 16 лет и 38 дней стал самым молодым игроком, вышедшим с первых минут в чемпионате Испании в XXI веке.

Ямаль побил рекорд Фабриса Олингу, который вышел в стартовом составе «Малаги» в 16 лет и 112 дней.

ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
4
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
5
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
6
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
10
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
13
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
18
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
19
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
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 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
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Валенсия – Лас-Пальмас
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Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
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