«Атлетик» по пенальти обыграл «Бетис»

«Атлетик» выиграл у «Бетиса» в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:1). Хуанми в концовке встречи вывел бело-зеленых вперед, но на последних минутах Раулю Гарсии удалось сравнять счет. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти.

Кубок Испании

1/4 финала

«Бетис» — «Атлетик» — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 1:4

Голы: Хуанми, 84 (1:0). Рауль Гарсия, 90+4 (1:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Монтойя, Манди, Миранда (Эмерсон, 106), Каналес, Фекир (Сидней, 90+3), Виллиам Карвалью (Тельо, 106), Родригес (Хоакин, 91), Борха Иглесиас (Гуардадо, 88), Руибаль (Хуанми, 74).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 78), Альварес, Рауль Гарсия, Дани Гарсия (Венседор, 78), Весга (Лопес, 88), Беренгер (Морсильо, 88), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 67).

Предупреждения: Берчиче, 39. Альварес, 42. Дани Гарсия, 48. Иньиго Мартинес, 53. Руибаль, 55. Лекуэ, 72. Виллиам Карвалью, 83. Рауль Гарсия, 83.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

4 февраля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».