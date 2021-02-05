Пике заявил, что испанские судьи симпатизируют «Реалу»
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что большинство испанских арбитров поддерживает мадридский «Реал».
«Недавно бывший арбитр сказал, что 85 процентов судей поддерживают «Реал». Ну и как они не будут свистеть в его пользу?
Я уважаю профессионализм судей и знаю, что они стараются делать свою работу как можно лучше, но когда возникает сомнительный момент в матче с участием «Реала», — цитирует футболиста Marca.
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