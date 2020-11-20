Бензема пропустил тренировку «Реала» и может не сыграть с «Вильярреалом»

Форвард «Реала» Карим Бензема не участвовал в сегодняшней тренировке, сообщает Marca. Ранее он получил травму и участие в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» под вопросом.

Ранее коронавирусом заразился другой нападающий команды Лука Йович. Бензема получил ушиб в предыдущем матче ла лиги против «Валенсии» (1:4) перед перерывом на матчи сборных и был заменен. Есть вероятность, что он не сыграет с «Вильярреалом», но вернется к матчу с «Интером» в Лиге чемпионов.

Матч «Вильярреал» — «Реал» состоится 21 ноября и начнется в 18.15 по московскому времени. 32-летний Карим Бензема в текущем сезоне провел 11 матчей за «Реал» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.