Бензема пропустил тренировку «Реала» и может не сыграть с «Вильярреалом»
Форвард «Реала» Карим Бензема не участвовал в сегодняшней тренировке, сообщает Marca. Ранее он получил травму и участие в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» под вопросом.
Ранее коронавирусом заразился другой нападающий команды Лука Йович. Бензема получил ушиб в предыдущем матче ла лиги против «Валенсии» (1:4) перед перерывом на матчи сборных и был заменен. Есть вероятность, что он не сыграет с «Вильярреалом», но вернется к матчу с «Интером» в Лиге чемпионов.
Матч «Вильярреал» — «Реал» состоится 21 ноября и начнется в 18.15 по московскому времени. 32-летний Карим Бензема в текущем сезоне провел 11 матчей за «Реал» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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