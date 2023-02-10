Бензема продлил контракт с «Реалом» до лета 2024 года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции сообщил, что нападающий Карим Бензема продлил контракт с клубом до лета 2024 года.

«Карим будет нашим 9-м номером и в следующем сезоне, и он, как всегда, покажет себя великолепно», — сказал тренер.

В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года. Вместе с командой он завоевал 23 трофея. Его прошлое соглашение с клубом было рассчитано до лета 2023 года.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 45 очков в 20 матчах.