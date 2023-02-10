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Главный тренер «Вильярреала» Сетьен: «Игра против «Барселоны» очень мотивирует нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в 21-м туре чемпионата Испании.

«Игра против «Барселоны» очень мотивирует нас. Мы играем против выдающегося соперника, который находится в потрясающем положении, и мы понимаем, что это будет очень сложная игра. Мне нравится философия «Барселоны». Я восхищен идеями клуба и Хави.

«Вильярреалу» нужно преодолеть два поражения подряд, одержав победу и получив положительные эмоции. Мы должны защищать ворота и сдерживать их. Мы хотим быть в состоянии причинить им боль, хотим, чтобы они увидели, что мы можем находить шансы и забивать голы», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Матч «Вильярреал» — «Барселона» состоится 12 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Команда Сетьена занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги (31 очко). Каталонский клуб находится на первой строчке (53).

Источник: Mundo Deportivo
ФК Барселона
ФК Вильярреал
Кике Сетьен
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
 - : -
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Эспаньол

 11
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Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
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Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
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Эльче

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