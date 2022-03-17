Бензема может сыграть в матче с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может успеть восстановиться к матчу 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны», сообщает Marca.

В среду, 16 марта, форвард сливочных прошел МРТ, которая не выявила серьезных повреждений. Несмотря на это, сегодня Бензема пропустил общую тренировку и занимался индивидуально в спортзале.

По информации источника, матч против «Барселоны» скорее всего пропустит защитник «Реала» Ферлан Менди.

Бензема и Менди получили травмы в матче 28-го тура ла лиги против «Мальорки». Класико состоится 20 марта в Мадриде. Начало — в 23.00 мск.