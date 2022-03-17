Камачо считает, что Хави мог бы стать идеальным тренером для сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Хосе Антонио Камачо высказал мнение, сможет ли главный тренер «Барселоны» Хави возглавить национальную команду.

«Хави тренер со своим индивидуальным подходом, — цитирует Mundo Deportivo Камачо. — Ему нужно время, чтобы команда заиграла так, как он хочет. Ведь он потратил время на то, чтобы исправить чужие ошибки.

Хави мог бы тренировать сборную Испании. Не знаю хочет ли он этого. Надо сказать, что сейчас у команды есть Луис Энрике, в сборной все хорошо. Но я думаю, Хави мог бы быть идеальным тренером для сборной Испании».

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под руководством 42-летнего специалиста каталонцы провели 24 матча, одержали 13 побед при семи ничьих и четырех поражениях. До этого Хави в течение двух лет тренировал катарский «Аль-Садд».