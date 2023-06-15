Перес о переходе Беллингема: «К «Реалу» присоединился один из лучших игроков мира»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Сегодня к нам присоединяется один из лучших игроков мира. Джуд здесь, потому что он этого хотел. Он мог перейти в любой другой клуб, многие хотели его подписать, но он выбрал «Реал». Добро пожаловать», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.