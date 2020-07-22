«Байер» хочет взять хавбека «Реала» Рейниера в аренду

«Реал» может отдать полузащитника Рейниера в аренду «Байеру», сообщает Goal.com.

По информации источника, «сливочные» хотят отпустить 18-летнего бразильца в аренду, чтобы тот получил игровую практику, а клуб из Леверкузена проявляет к футболисту интерес. Сообщается, что в «Реале» считают бундеслигу хорошим вариантом для развития Рейниера. Ранее появлялась информация о том, что игрок может провести сезон-2020/21 на правах аренды в «Вальядолиде».

Рейниер перешел в «Реал» зимой 2020 года из «Фламенго» за 30 миллионов евро и не провел ни одного официального матча в составе основной команды мадридцев.