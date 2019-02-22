"Бавария" планирует приобрести Ракитича

"Бавария" включилась в гонку за хорватским полузащитником "Барселоны" Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es.

Руководство мюнхенского клуба рассматривает игрока в качестве одного из основных элементов своей команды в будущем сезоне. Отмечается, что переговоры будут вестись после окончания текущего сезона. Ракитич уже отклонил предложение "ПСЖ", сделанное ему прошлым летом. Его действующий контракт с "Барселоной" рассчитан на срок до лета 2021 года. Помимо "Баварии", на хорвата также претендует "Интер".

В текущем сезоне Ракитич сыграл 36 матчей за сине-гранатовых, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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