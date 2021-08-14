Бартомеу обратился с открытым письмом к руководителю «Барселоны» Лапорте
Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что Жоан Лапорта бездействовал в сложный период для клуба.
«Совет директоров «Барселоны» планировал назначить выборы на 21 марта 2021 года, что помоглобы бы нам взять на себя и произвести расчеты за сезон-2020/2021, как мы и хотели, и принять необходимые решения, чтобы избежать сложившейся финансовой ситуации. Мы были бы единственными, кто ответственен за последствия пандемии. Решения, которые новое правление клуба не принимало в течение последних месяцев, ясно демонстрируют их бездействие», — цитирует Бартомеу Marca.
В марте 2021 года Лапорта занял пост президента «Барселоны». Каталонский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
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