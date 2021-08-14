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Бартомеу обратился с открытым письмом к руководителю «Барселоны» Лапорте

12:28
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Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу считает, что Жоан Лапорта бездействовал в сложный период для клуба.

«Совет директоров «Барселоны» планировал назначить выборы на 21 марта 2021 года, что помоглобы бы нам взять на себя и произвести расчеты за сезон-2020/2021, как мы и хотели, и принять необходимые решения, чтобы избежать сложившейся финансовой ситуации. Мы были бы единственными, кто ответственен за последствия пандемии. Решения, которые новое правление клуба не принимало в течение последних месяцев, ясно демонстрируют их бездействие», — цитирует Бартомеу Marca.

В марте 2021 года Лапорта занял пост президента «Барселоны». Каталонский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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