Руководство «Барселоны» встретится с ла лигой для поиска возможности перехода Месси

Представители «Барселоны» проведут встречу с руководством чемпионата Испании, чтобы найти возможность для подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, пишет Sport.es.

По данным источника, руководство каталонцев подготовило план, который позволит ему вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

На данный момент сложность в переходе аргентинца заключается в том, что из-за правил ла лиги клубам нужно существенно сократить зарплатную ведомость перед новыми подписаниями.

Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена сделать предложение Месси в период с 3 по 9 апреля.