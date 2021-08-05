«Барселона» выразила неудовольствие новым соглашением ла лиги с инвесторами

«Барселона» на официальном сайте объявила, что удивлена сделкой между ла лигой и люксембургским инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

?? FC Barcelona official statementhttps://t.co/QtVrA08wHz — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Клуб подчеркивает, что не знали ни о чем до среды, когда был опубликован пресс-релиз, то есть лига не поставила клубы в известность о столь важном событии.

CVC и глава ла лиги Хавьер Тебас договорились о том, что фонд будет получать 11% доходов от всех реализуемых лигой прав — спортивных, имиджевых, маркетинговых. С этой цифрой категорически не согласны некоторые клубы.

CVC получит миноритарную долю в новой организации, которая будет управлять правами на телетрансляции, отношениями со спонсорами и цифровыми правами лиги, но не получит регулирующих прав.