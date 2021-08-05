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«Барселона» выразила неудовольствие новым соглашением ла лиги с инвесторами

23:43
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«Барселона» на официальном сайте объявила, что удивлена сделкой между ла лигой и люксембургским инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

Клуб подчеркивает, что не знали ни о чем до среды, когда был опубликован пресс-релиз, то есть лига не поставила клубы в известность о столь важном событии.

CVC и глава ла лиги Хавьер Тебас договорились о том, что фонд будет получать 11% доходов от всех реализуемых лигой прав — спортивных, имиджевых, маркетинговых. С этой цифрой категорически не согласны некоторые клубы.

CVC получит миноритарную долю в новой организации, которая будет управлять правами на телетрансляции, отношениями со спонсорами и цифровыми правами лиги, но не получит регулирующих прав.

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Иван Шитик все материалы автора

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