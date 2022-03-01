«Барселона» ведет переговоры с защитником Араухо о продлении контракта
«Барселона» рассчитывает в скором времени продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает в Twitter журналист Никола Скира. Ранее в СМИ писали, что в игроке также заинтересованы два топ-клуба Европы.
Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 20 матчах ла лиги. «Барселона» набрала 45 очков в 25 матчах и занимает 4-е место в таблице ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|
2
|Севилья
|26
|15
|9
|2
|39-18
|54
|
3
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
4
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|
5
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|11
|9
|6
|47-25
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|25
|11
|8
|6
|25-25
|41
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|
10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|
11
|Осасуна
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|
12
|Р. Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
13
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|
16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|
17
|Гранада
|26
|5
|10
|11
|27-40
|25
|
18
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|
19
|Алавес
|26
|5
|6
|15
|21-44
|21
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Леванте – Эльче
|3 : 0
|26.02
|16:00
|
Мальорка – Валенсия
|0 : 1
|26.02
|18:15
|
Хетафе – Алавес
|2 : 2
|26.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Реал
|0 : 1
|26.02
|23:00
|
Атлетико – Сельта
|2 : 0
|27.02
|16:00
|
Вильярреал – Эспаньол
|5 : 1
|27.02
|18:15
|
Севилья – Бетис
|2 : 1
|27.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|1 : 0
|27.02
|23:00
|
Барселона – Атлетик
|4 : 0
|28.02
|23:00
|
Гранада – Кадис
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|24
|1
|4
Новости