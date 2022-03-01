«Барселона» ведет переговоры с защитником Араухо о продлении контракта

«Барселона» рассчитывает в скором времени продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает в Twitter журналист Никола Скира. Ранее в СМИ писали, что в игроке также заинтересованы два топ-клуба Европы.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 20 матчах ла лиги. «Барселона» набрала 45 очков в 25 матчах и занимает 4-е место в таблице ла лиги.