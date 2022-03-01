Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:06

«Барселона» ведет переговоры с защитником Араухо о продлении контракта

Виктория Кравченко

«Барселона» рассчитывает в скором времени продлить контракт с защитником Рональдом Араухо, сообщает в Twitter журналист Никола Скира. Ранее в СМИ писали, что в игроке также заинтересованы два топ-клуба Европы.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 20 матчах ла лиги. «Барселона» набрала 45 очков в 25 матчах и занимает 4-е место в таблице ла лиги.

ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гречка: польза и вред для организма
ФИФА сломалась под давлением Англии: сборная России отстранена от стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» - от Лиги Европы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Испании: «Барселона» разгромила «Атлетик», «Реал» обыграл «Райо Вальекано» и другие матчи 26-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 5 : 1
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 2 : 1
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 1 : 0
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 24 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости