«Барселона» установила цену за Обамеянга

«Барселона» установила цену за нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

По словам журналиста Тони Хуанмарти, испанский клуб хочет получить 25 миллионов евро за 33-летнего игрока. Однако «Челси», который заинтересован в покупке форварда, не согласен с такой оценкой и ведет переговоры с «Барсой» о снижении цены.

Ранее сообщалось, что футболист готов отказаться от части зарплаты для помощи «Барселоне».

Обамеянг перешел в испанский клуб в январе 2022 года. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года.