«Барселона» удвоила преимущество в финале Суперкубка Испании против «Реала»

«Барселона» забила второй гол в ворота «Реала» в матче за Суперкубок Испании.

На 45-й минуте встречи отличился нападающий каталонской команды Роберт Левандовски.

Напомним, что счет в матче на 33-й минуте открыл полузащитник Гави.