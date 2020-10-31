«Барселона» станет банкротом, если игроки не откажутся от сокращения зарплат
«Барселона» может стать банкротом в случае, если клуб не договорится с игроками о сокращении зарплат до конца следующей недели, сообщает AS со ссылкой на RAC1.
По информации источника, «сине-гранатовым» необходимо сократить зарплатную ведомость до 190 миллионов евро. Сообщается, что переговоры между клубом и футболистами начались в пятницу, 30 октября. «Барселоне» необходимо сократить зарплаты всех футболистов на 30 процентов до 5 ноября, в ином случае клуб начнет процедуру банкротства в январе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.