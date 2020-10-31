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«Барселона» станет банкротом, если игроки не откажутся от сокращения зарплат

13:52
Лионель Месси. Фото Goal
Лионель Месси. Фото Goal
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«Барселона» может стать банкротом в случае, если клуб не договорится с игроками о сокращении зарплат до конца следующей недели, сообщает AS со ссылкой на RAC1.

По информации источника, «сине-гранатовым» необходимо сократить зарплатную ведомость до 190 миллионов евро. Сообщается, что переговоры между клубом и футболистами начались в пятницу, 30 октября. «Барселоне» необходимо сократить зарплаты всех футболистов на 30 процентов до 5 ноября, в ином случае клуб начнет процедуру банкротства в январе.

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