«Барселона» считает защитника Кристенсена идеальным приобретением

Руководство «Барселоны» считает защитника Андреаса Кристенсена идеальным приобретением для клуба, сообщает Sport.es.

По информации издания, боссы и тренерский штаб команды удивлены тем, как игрок быстро адаптировался в клубе. Также Хави считает футболиста профессионалом высшего уровня.

26-летний датчанин перешел в каталонскую команду летом 2022 в статусе свободного агента. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу.