«Барселона» считает защитника Кристенсена идеальным приобретением
Руководство «Барселоны» считает защитника Андреаса Кристенсена идеальным приобретением для клуба, сообщает Sport.es.
По информации издания, боссы и тренерский штаб команды удивлены тем, как игрок быстро адаптировался в клубе. Также Хави считает футболиста профессионалом высшего уровня.
26-летний датчанин перешел в каталонскую команду летом 2022 в статусе свободного агента. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне он сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|
5
|Р. Вальекано
|20
|9
|5
|6
|27-22
|32
|
6
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|
7
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|
8
|Атлетик
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|
9
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|
10
|Мальорка
|20
|8
|4
|8
|16-18
|28
|
11
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|27-29
|24
|
12
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|
13
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|
14
|Альмерия
|20
|6
|4
|10
|23-31
|22
|
15
|Севилья
|20
|5
|6
|9
|21-29
|21
|
16
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
17
|Валенсия
|20
|5
|5
|10
|25-24
|20
|
18
|Кадис
|20
|4
|7
|9
|15-33
|19
|
19
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Кадис – Жирона
|- : -
|11.02
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|- : -
|11.02
|20:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.02
|23:00
|
Валенсия – Атлетик
|- : -
|12.02
|16:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|12.02
|18:15
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|12.02
|20:30
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|15.02
|00:00
|
Реал – Эльче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|13
|2
|2
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