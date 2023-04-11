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Сегодня, 15:26

«Барселона» рискует потерять Гави летом, игрок может бесплатно перейти в «Челси»

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Как сообщает Diario AS, «Челси» провел переговоры с агентом Гави перед возможным переходом полузащитника «Барселоны» этим летом.

Несмотря на подписание нового долгосрочного контракта в сентябре прошлого года, будущее Гави в Каталонии еще не определено на 100 процентов. Имя воспитанника сине-гранатовых на слуху у многих ведущих европейских клубов. Первая встреча «синих» и представителя игрока завершилась положительно, и после нее были запланированы дополнительные переговоры.

Из-за продолжающихся финансовых проблем «Барселоны» последний контракт Гави еще не вступил в силу. Сине-гранатовые должны зарегистрировать футболиста в качестве игрока основной команды к июлю, но для этого им нужно высвободить средства для прохождения потолка зарплат. Если это не будет сделано, 18-летний хавбек может покинуть клуб бесплатно.

«Челси» готов сделать Гави большое предложение и подписать бывшего тренера сборной Испании Луиса Энрике в качестве главного тренера, что может дополнительно смотивировать игрока перейти в лондонский клуб.

Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
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14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
15.04 17:15
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
15.04 22:00
Кадис – Реал
 - : -
16.04 15:00
Жирона – Эльче
 - : -
16.04 17:15
Хетафе – Барселона
 - : -
16.04 19:30
Атлетико – Альмерия
 - : -
16.04 22:00
Валенсия – Севилья
 - : -
17.04 22:00
Сельта – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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