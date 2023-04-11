Асенсио близок к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, скорее всего, продлит контракт с командой, сообщает The Athletic.

По информации источника, большое влияние на решение 27-летнего испанца оказал Карло Анчелотти. Действующее соглашение Асенсио с мадридцами истекает летом этого года.

В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.