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Дани Алвес будет выступать за «Барселону» под 8-м номером. Ранее под ним играл Иньеста

20:31
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Стал известен номер, который в «Барселоне» получил защитник Дани Алвес. Он будет играть за каталонцев под 8-м номером.

Ранее этот номер принадлежал легенде клуба Андресу Иньесте, который сейчас выступает за японский «Виссел Кобе». Во время своего первого периода пребывания в составе «Барсы» (2008-2016) Дани успел поиграть под номерами 22, 6 и 2.

Напомним, 38-летний Алвес подписал контракт с «Барселоной» до конца сезона с возможностью продления еще на год. Он сможет играть за команду с января 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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