Дани Алвес будет выступать за «Барселону» под 8-м номером. Ранее под ним играл Иньеста

Стал известен номер, который в «Барселоне» получил защитник Дани Алвес. Он будет играть за каталонцев под 8-м номером.

Our new number 8?? ? @DaniAlvesD2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2021

Ранее этот номер принадлежал легенде клуба Андресу Иньесте, который сейчас выступает за японский «Виссел Кобе». Во время своего первого периода пребывания в составе «Барсы» (2008-2016) Дани успел поиграть под номерами 22, 6 и 2.

Напомним, 38-летний Алвес подписал контракт с «Барселоной» до конца сезона с возможностью продления еще на год. Он сможет играть за команду с января 2022 года.