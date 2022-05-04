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Сегодня, 17:27

«Барселона» рассматривает возможность продления контракта с Мемфисом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» может предложить Мемфису Депаю новый контракт, сообщает Sport.es.

По данным источника, клуб намерен сохранить 28-летнего игрока и рассматривает возможность предложить ему соглашение.

Контракт нидерландского футболиста с каталонцами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Депай провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-ofrecera-renovacion-memphis-mercado-fichajes-lewandowski-13607396
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
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