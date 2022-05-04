«Барселона» рассматривает возможность продления контракта с Мемфисом

«Барселона» может предложить Мемфису Депаю новый контракт, сообщает Sport.es.

По данным источника, клуб намерен сохранить 28-летнего игрока и рассматривает возможность предложить ему соглашение.

Контракт нидерландского футболиста с каталонцами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Депай провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.