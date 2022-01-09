«Барселона» рассказала о степени тяжести травмы Эрика Гарсии после матча с «Гранадой»
«Барселона» в Twitter сообщила о состоянии защитника Эрика Гарсии после матча 20-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1).
«У Эрика Гарсии боль в подколенном сухожилии правого бедра. Завтра игрок пройдет дополнительные тесты, чтобы узнать точную степень повреждения», — говорится в сообщении.
20-летний испанец начал матч с «Гранадой» в стартовом составе и был заменен на 54-й минуте.
В текущем сезоне Гарсия провел 19 матчей за «Барселону», заработав два удаления.
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