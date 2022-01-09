Хави: «Барселона» потеряла два жизненно важных очка»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1).
«Мы уже видели такое в матче с «Осасуной». Мы должны знать, как защищаться с мячом, а также быть более терпеливыми. Из-за индивидуальных ошибок мы часто теряли мяч, надо относиться более самокритично к этому. Это были наши ошибки. Мы потеряли два жизненно важных очка. Я очень рад голу Люка де Йонга, но очень зол из-за упущенной победы», — приводит слова Хави Marca.
С 80-й минуты сине-гранатовые играли в меньшинстве — с поля был удален полузащитник Гави. Спустя 9 минут окончательный счет в игре установил нападающий хозяев Антонио Пуэртас.
«Барселона» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» располагается на 12-й строчке с 24 баллами.
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