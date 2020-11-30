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«Барселона» просит отменить желтую карточку Месси, полученную за дань памяти Марадоне

30 ноября 2020, 23:41
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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«Барселона» направила руководству ла лиги письмо с просьбой отменить желтую карточку капитану Лионелю Месси, сообщает Marca. Аргентинец, празднуя гол в матче с «Осасуной» (4:0), снял игровую футболку, под которой была майка его родного «Ньюэлл'с Олд Бойз». Таким образом, Месси отдал дань память Диего Марадоне. Легендарный аргентинец скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

«Барса» отмечает, что ситуация с нарушением регламента была особенная и просит учесть это в принятии решения.

Для Месси эта карточка стала третьей в сезоне.

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