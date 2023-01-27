Дембеле надеется продлить контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле намерен провести в «Барселоне» еще много лет, сообщает Diario Sport.

По информации источника, футболист намерен продлить контракт с испанским клубом и ставит цель продолжать развиваться с «Барселоной». Отмечается, что Дембеле очень доволен жизнью в Барселоне и прогрессом, которого он добился за последнее время. Он счастлив и хочет еще много лет провести в клубе.

25-летний француз присоединился к «Барселоне» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 27 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт истекает в июне 2024 года.