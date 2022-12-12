«Барселона» претендует на защитника «Интера» Дюмфриса

«Барселона» входит в список клубов, которым интересен защитник «Интера» Дензел Дюмфрис, сообщает Fichajes.

Испанский клуб хочет подписать футболиста следующим летом.

Контракт 26-летнего голландца с миланским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

В составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022 в пяти матчах он забил 1 гол и отметился 2 голевыми передачами.