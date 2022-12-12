«Барселона» хочет продлить контракт с Серхи Роберто из-за финансовых проблем клуба

«Барселона» планировала расстаться с защитником Серхи Роберто. Однако теперь испанский клуб может сохранить 30-летнего игрока обороны, сообщает Sport.es.

Ранее спортивный директор клуба Йорди Кройфф заявил, что из-за финансового фэйр-плей команда может не пополниться новыми футболистами в зимнее трансферное окно.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Роберто провел за «Барселону» во всех турнирах 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.