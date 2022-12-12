Мануэль Пеллегрини имел предложения от сборных Бразилии, Чили и Эквадора. Он решил остаться работать в «Бетисе»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини имел предложения от сборных Бразилии, Чили и Эквадора, сообщает Estadio Deportivo.

Однако 69-летний специалист решил остаться работать в испанской команде. Он хочет сосредоточиться на работе на клубном уровне.

Контракт Пеллегрини с «Бетисом» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне команда набрала 24 очка ив 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.