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12 декабря, 19:20

Мануэль Пеллегрини имел предложения от сборных Бразилии, Чили и Эквадора. Он решил остаться работать в «Бетисе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини имел предложения от сборных Бразилии, Чили и Эквадора, сообщает Estadio Deportivo.

Однако 69-летний специалист решил остаться работать в испанской команде. Он хочет сосредоточиться на работе на клубном уровне.

Контракт Пеллегрини с «Бетисом» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне команда набрала 24 очка ив 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Основные источники исследования

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25%

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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Чили по футболу
Сборная Эквадора по футболу
ФК Бетис
Мануэль Пеллегрини
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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Р. Сосьедад – Осасуна
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Барселона

 13
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Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

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 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
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Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
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Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
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Осасуна

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