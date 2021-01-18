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«Барселона» поздравила Гвардьолу с юбилеем и вспомнила его гол

13:12
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«Барселона» поздравила с днем рождением своего бывшего игрока и тренера Хосепа Гвардьолу. Сегодня ему исполнилось 50 лет. В Twitter клуба опубликовано видео одного из его голов.

В качестве игрока Гвардьола шесть раз выиграл с «Барсой» чемпионат Испании, по разу выиграл Кубок чемпионов и Кубок кубков. Как тренер трижды выиграл чемпионат страны и дважды — Кубок чемпионов.

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