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Сегодня, 07:10

«Барселона» получит 320-330 миллионов евро на следующей неделе от продажи телеправ

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» получит 320-330 миллионов евро на следующей неделе от продажи телевизионных прав, сообщает журналист Ферран Корреас в Twitter.

По информации источника, благодаря этому каталонский клуб сможет оформить трансферы полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса и нападающего Усмана Дембеле, который близок к согласованию контракта.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые приняли решение продать до 25 процентов своих телеправ и почти 50 процентов своего бизнеса по продаже атрибутики, чтобы укрепить финансовое положение.

Источник: https://twitter.com/ferrancorreas/status/1546962373990400000
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК Лидс
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