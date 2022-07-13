«Барселона» получит 320-330 миллионов евро на следующей неделе от продажи телеправ

«Барселона» получит 320-330 миллионов евро на следующей неделе от продажи телевизионных прав, сообщает журналист Ферран Корреас в Twitter.

По информации источника, благодаря этому каталонский клуб сможет оформить трансферы полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса и нападающего Усмана Дембеле, который близок к согласованию контракта.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые приняли решение продать до 25 процентов своих телеправ и почти 50 процентов своего бизнеса по продаже атрибутики, чтобы укрепить финансовое положение.