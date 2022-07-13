Сын Гудьонсена покинет «Реал»

Нападающий Андри Гудьонсен этим летом покинет «Реал», в котором тренируется с 2018 года.

Как сообщает SportExpressen, «Норрчепинг» хочет заполучить 20-летнего исландца. Игрок подпишет четырехлетний контракт. Переход будет оформлен на этой неделе.

Отцом является экс-игрок сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, который с 1993 по 2016 год выступал за «Челси», «Барселону», «Монако», «Тоттенхэм» и другие клубы.