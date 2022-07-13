Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной»

Форвард Усман Дембеле теперь может тренироваться с «Барселоной», написал в Twitter журналист Эду Поло.

Таким образом, 25-летний француз уже подписал новый контракт с каталонцами, иначе не мог бы тренироваться с командой. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 32 матчах, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.