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Сегодня, 04:54

Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард Усман Дембеле теперь может тренироваться с «Барселоной», написал в Twitter журналист Эду Поло.

Таким образом, 25-летний француз уже подписал новый контракт с каталонцами, иначе не мог бы тренироваться с командой. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 32 матчах, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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