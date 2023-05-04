«Барселона» планирует продать этим летом Фати, футболист хочет остаться

«Барселона» летом намерена продать Ансу Фати за большие деньги, сообщает Diario AS.

По данным источника, сам футболист не хочет покидать каталонский клуб. Он уверен, что еще может проявить себя и раскрыть свой потенциал.

Из-за большого количества травм, футболисту сложно вернуться в топ-форму на следующий сезон. В активе испанца четыре гола и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше ла лиги.