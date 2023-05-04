«Барселона» планирует продать этим летом Фати, футболист хочет остаться
«Барселона» летом намерена продать Ансу Фати за большие деньги, сообщает Diario AS.
По данным источника, сам футболист не хочет покидать каталонский клуб. Он уверен, что еще может проявить себя и раскрыть свой потенциал.
Из-за большого количества травм, футболисту сложно вернуться в топ-форму на следующий сезон. В активе испанца четыре гола и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
3
|Реал
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|
4
|Р. Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|
5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|
8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|
10
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|
12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|
16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|
19
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.05
|20:30
|
Альмерия – Эльче
|2 : 1
|2.05
|20:30
|
Барселона – Осасуна
|1 : 0
|2.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|2 : 0
|3.05
|20:30
|
Валенсия – Вильярреал
|1 : 1
|3.05
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|5 : 1
|3.05
|23:00
|
Хетафе – Сельта
|1 : 0
|4.05
|20:30
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|4.05
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|4.05
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.05
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|22
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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