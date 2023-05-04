Пенальти на 3-й минуте принес «Хетафе» победу над «Сельтой»

«Хетафе» выиграл у «Сельты» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес».

Единственный гол забил турецкий нападающий Энес Унал. Он реализовал пенальти на 3-й минуте матча.

На 77-йминуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Джозеф Айду получил вторую желтую карточку.

«Хетафе» поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Сельта» осталась на 13-м месте — 39 очков.