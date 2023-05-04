Пенальти на 3-й минуте принес «Хетафе» победу над «Сельтой»
«Хетафе» выиграл у «Сельты» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес».
Единственный гол забил турецкий нападающий Энес Унал. Он реализовал пенальти на 3-й минуте матча.
На 77-йминуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Джозеф Айду получил вторую желтую карточку.
«Хетафе» поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Сельта» осталась на 13-м месте — 39 очков.
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|6
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|
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|33
|21
|5
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|69-32
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|
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|
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|
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|43
|
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|11
|8
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|38-47
|41
|
12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|
16
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
17
|Валенсия
|33
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|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|
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|10
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|2.05
|20:30
|
Альмерия – Эльче
|2 : 1
|2.05
|20:30
|
Барселона – Осасуна
|1 : 0
|2.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|2 : 0
|3.05
|20:30
|
Валенсия – Вильярреал
|1 : 1
|3.05
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|5 : 1
|3.05
|23:00
|
Хетафе – Сельта
|1 : 0
|4.05
|20:30
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|4.05
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|4.05
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.05
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
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Винисиус Жуниор
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|3
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