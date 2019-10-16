«Барселона» отправится на игру с «Эйбаром» за два дня до встречи

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Эйбаром». На встречу, которая состоится 19 октября, каталонский клуб отправится заранее, за два дня, сообщает Cadena Cope.

Каталония охвачена беспорядками и протестами, в результате чего практически парализована работа местного аэропорта. В обычной ситуации «Барселона» долетела бы чартером до Бильбао, а оттуда 40 километров добиралась до Эйбара.

Теперь команда будет вынуждена вылететь раньше, чтобы избежать форс-мажора. Ранее каталонский клуб даже рассматривал вариант отправления на игру на автобусе. Расстояние между городами — около 600 километров, так что путь мог занять больше 6 часов езды.

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