«Барселона» отказалась от трансфера Мораты

«Барселона» отказалась от возможного трансфера нападающего Альваро Морату, который выступает за «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб оказался не готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.

Действующее соглашение игрока с туринцами рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний испанец провел 18 матчей за команду в серии А, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.