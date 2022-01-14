Главе испанских судей поступили угрозы. Арбитры выступили с заявлением в его поддержку

Арбитры первой и второй испанских лиг сегодня выступили с заявлением в поддержку главы испанских судей Луиса Медины Канталехо. Этот известный рефери ФИФА только в конце ноября приступил к выполнению обязанностей председателя судейского комитета, заменив Карлоса Веласко Карбальо.

На днях в адрес Медины Канталехо и его семьи поступили угрозы в соцсетях в интернете, в частности были опубликованы призывы отправиться к нему домой. Об этом была поставлена в известность полиция. Его дом в Севилье взяли под охрану и наблюдение. Пока никто не задержан, расследование продолжается.

— Такое больше не должно повториться, — говориться в заявлении судей на сайте Королевской федерации футбола Испании. — Мы призываем всех, кто имеет отношение к футболу, особенно клубы, проявить ответственность, обратиться к своим болельщикам и предотвратить подобные печальные ситуации.