«Манчестер Сити» и «Милан» интересуются Модричем

«Манчестер Сити» и «Милан» интересуются полузащитником «Реала» Лукой Модричем, сообщает El Nacional.

По данным источника, клубы хотят приобрести хорвата на правах свободного агента. Его контракт истекает летом 2022 года.

С 1 января 36-летний футболист может вести переговоры с другими командами. Ранее появлялась информация, что в ближайшее время мадридцы объявят о продлении соглашения с игроком до 2023 года.

В текущем сезоне Модрич провел 20 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами.