«Барселона» огласила заявку на матч с «Реалом»
«Барселона» огласила заявку на матч 9-го тура чемпионата Испании против «Реала».
В состав команды попал нападающий Серхио Агуэро, который дебютировал за сине-гранатовых на 87-й минуте матча с «Валенсией» (3:1).
Класико пройдет завтра, 24 октября, на «Камп Ноу» и нанчнется в 17.15 по московскому времени.
«Барселона» занимает 7-е место в турнирной таблице (15 очков). «Реал» набрал идет третьим (17 очков).
? ??? ??? ! ? #ElCl?sico— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2021
Som-hi, #Culers! ??? pic.twitter.com/cb6DjuKLv9
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