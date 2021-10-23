Суарес может продлить контракт с «Атлетико»
Форвард «Атлетико» Луис Суарес может продлить контракт с клубом, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, 34-летний уругваец доволен игрой за мадридский клуб. Сообщается, что игрок готов продлить контракт с клубом до лета 2023 года. Руководство клуба в конце сезоне оценит выступление и физическое состояние форварда.
В текущем сезоне Суарес провел 11 матчей за «Атлетико», в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу. Текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.
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