«Реалу» интересен защитник «Челси» Джеймс

«Реал» проявляет интересен к защитнику «Челси» Рису Джеймсу.

Как сообщает As, мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают англичанина лучшим кандидатом. При этом в клубе понимают, что подписать 23-летнего игрока будет непросто, но надеются, что необходимость обеспечить соответствие требованиям финансового фэйр-плей может подтолкнуть «синих» к продаже футболиста.

Также еще с прошлого сезона «Реал» интересуется Жоау Канселу («Манчестер Сити», арендован «Баварией»), Давиде Калабрией («Милан») и Хуаном Фойтом («Вильярреал»).

Джеймс в текущем сезоне провел за «Челси» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.