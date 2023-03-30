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Сегодня, 07:06

«Реалу» интересен защитник «Челси» Джеймс

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» проявляет интересен к защитнику «Челси» Рису Джеймсу.

Как сообщает As, мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают англичанина лучшим кандидатом. При этом в клубе понимают, что подписать 23-летнего игрока будет непросто, но надеются, что необходимость обеспечить соответствие требованиям финансового фэйр-плей может подтолкнуть «синих» к продаже футболиста.

Также еще с прошлого сезона «Реал» интересуется Жоау Канселу («Манчестер Сити», арендован «Баварией»), Давиде Калабрией («Милан») и Хуаном Фойтом («Вильярреал»).

Джеймс в текущем сезоне провел за «Челси» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
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 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
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 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
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