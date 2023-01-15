«Реал» — «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию финала Суперкубка Испании

15 января, в воскресенье, мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании-2023. Матч состоится в Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Короля Фахда. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ранее мадридский клуб победил «Валенсию» (1:1, по пен. 4:3) в полуфинале турнира, а каталонцы обыграли «Бетис» (2:2, по пен. 4:2).

15.01.2023 | Реал — Барселона

Всего на счету «Барсы» 13 побед в Суперкубке Испании, а у «Реала» — 12.

В прямом эфире посмотреть финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» можно на сайте matchtv.ru, а также следите за встечей в онлайн-трансляции «СЭ».