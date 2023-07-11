«Барселона» объявила, что Лангле может не начинать тренировки с командой

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может не приступать к тренировкам с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний француз прошел медосмотр с командой, однако получил разрешение не начинать тренировки до 18 июля. Каталонцы хотят продать игрока в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Лангле был арендован «Тоттенхэм». На его счету 35 матчей за лондонцев, в которых он забил гол и сделал две результативные передачи.