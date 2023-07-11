Прокуратура Испании приняла жалобу акционеров «Валенсии» на Анчелотти
Прокуратура Испании приняла жалобу от Ассоциации малых акционеров «Валенсии» (APAVCF), которые требуют наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти из-за ложных обвинений в расизме после ситуации с форвардом Винисиусом, сообщает Marca.
«Прокуратура приняла жалобу на Анчелотти за оскорбления и проведет соответствующие процедуры. Возможное преступление, заключающееся в оскорблениях болельщиков «Валенсии», будет расследовано. Жалоба была подана в связи с огромным ущербом, который был нанесен клубу и болельщикам — по этой причине мы решили обратиться в прокуратуру. Сделанные заявления и тот факт, что нас считают расистами, являются ложными и переходят все границы», — говорится в заявлении APAVCF.
Ассоциация осудила тренера за его высказывания после матча на «Месталье» 21 мая, в которых он утверждал, что весь стадион кричал «обезьяна» в адрес Винисиуса во время матча «Валенсия» — «Реал». Отметим, что через два дня на другой пресс-конференции Анчелотти внес коррективы в свои слова. Он признал, что так делала только группа фанатов.
21 мая во время матча 35-го тура ла лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли нападающего «Реала» Винисиуса, что привело к остановке игры на восемь минут. «Валенсия» получила штраф в 45 тысяч евро и закрытие одной из трибун на пять матчей. Позднее наказание сократилось до трех матчей и 27 тысяч евро.
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|Барселона
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:30
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Сельта – Осасуна
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:30
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
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|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
|- : -
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|22:30
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Атлетико – Гранада
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