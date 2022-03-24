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«Барселона» недовольна требованиями агента Араухо. Переговоры по контракту не продвигаются

«Барселона» недовольна требованиями агента Араухо
Евгений Козинов
Корреспондент
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Переговоры «Барселоны» и защитника Рональда Араухо по новому контракту не продвигаются, сообщает TV3. Каталонский клуб считает требования агента игрока очень высокими.

Представитель игрока Флавио Перчман выдвинул запросы, которые руководство клуба считает завышенными. Агент игрока хочет воспользоваться интересом со стороны клубов из Англии, чтобы получить лучшие условия для своего клиента.

Нынешний контракт с Араухо заканчивается в июне 2023 года.

Также отмечается, что «Барселона» близка к продлению контракта с полузащитником Гави.

Футбол
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