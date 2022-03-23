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23 марта, 23:55

Бельерин назвал расизмом отстранение сборной России от чемпионата мира

Испанский футболист назвал расизмом отстранение сборной России от ЧМ
Читать «СЭ» в
Эктор Бельерин.

Защитник «Бетиса» Эктор Бельерин посетовал, что ситуации на Украине уделяют больше внимания, чем конфликтам в других регионах мира.

«Война в Палестине полностью замалчивается, о ней никто не говорит. Йемен, Ирак... Теперь Россия не может играть на чемпионате мира за то, с чем другие страны сталкиваются уже много лет. Закрывать глаза на другие конфликты и занимать такую позицию (в отношении России) — это расизм. Это также отражает отсутствие сочувствия к количеству жизней, потерянных во многих конфликтах, а также говорит о том, что мы отдаем приоритет лишь тем, что происходят рядом с нами», — приводит РИА «Новости» слова Бельерина со ссылкой на испанскую газету Marca.

27-летний футболист — игрок «Арсенала», он выступает за «Бетис» на правах аренды. На счету Бельерина 4 матча за сборную Испании.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220323/futbol-1779759133.html
Эктор Бельерин
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 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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