«Барселона» не уверена в будущем де Йонга в команде

«Барселона» все еще не уверена в том, останется ли хавбек Френки де Йонг в команде, пишет испанская журналистка Елена Кондис.

По данным источника, руководство команды считает, что в ближайшее время голландец решит сменить клуб и будет готов к трансферу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» является единственным клубом, куда готов перейти де Йонг.