«Мальорка» хочет выкупить Муричи у «Лацио»
«Мальорка» хочет сохранить нападающего Ведата Муричи, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, испанский клуб предложил «Лацио» 9,5 миллиона евро за 28-летнего косовара. Самому футболисту был предложен контракт до 2026 года.
Сообщается, что стороны близки к тому, чтобы заключить сделку по трансферу.
Муричи провел вторую половину сезона-2021/22 в «Мальорке» на правах аренды из «Лацио». Форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за испанскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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