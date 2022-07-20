«Мальорка» хочет выкупить Муричи у «Лацио»

«Мальорка» хочет сохранить нападающего Ведата Муричи, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, испанский клуб предложил «Лацио» 9,5 миллиона евро за 28-летнего косовара. Самому футболисту был предложен контракт до 2026 года.

Сообщается, что стороны близки к тому, чтобы заключить сделку по трансферу.

Муричи провел вторую половину сезона-2021/22 в «Мальорке» на правах аренды из «Лацио». Форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за испанскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.